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Німеччина продовжує імпортувати російську нафту через Індію

12 вересня, 2023 вiвторок
12:25
Світ нафта нафтопровід

За даними Федерального статистичного відомства, Німеччина не припиняє імпортувати велику кількість російської нафти через обхідний шлях - Індію

Про це інформує DER SPIEGEL.

За січень-липень цього року кількість нафтопродуктів, які Німеччина отримала з Індії, зросла в 12 разів у порівнянні з тим же періодом минулого року, повідомляє влада Вісбадена. Індія, своєю чергою, є великим споживачем сирої нафти з Росії.

Повідомляється, що імпортована з Індії нафта переважно складалася з газойлу, який використовується для виробництва дизельного палива або мазуту. Цей газойль країна отримує з сирої нафти, яку країна масово закуповує у Росії з початку повномасштабної війни.

Як відомо, Німеччина припинила прямий імпорт нафти з Росії. Водночас західні країни теж намагаються обмежити ціну на російську нафту на міжнародному ринку за допомогою свого впливу на судноплавні та страхові компанії. Однак, за даними журналістів, ця схема не працює так, як очікувалося.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

ОПЕК+ - неформальна організація, що об'єднує країни, що входять у міжнародну організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль грає Саудівська Аравія, і низка держав, які є членами ОПЕК, зокрема й Росія.

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Вже у квітні усі країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.

Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ. 

Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

5 червня повідомлялося, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році.  

Індія, третій за величиною споживач нафти у світі, скоротила імпорт з Москви в серпні до 1,57 мільйона барелів на день, знизившись на 24% в порівнянні з попереднім місяцем і довівши їх до найнижчого рівня з січня.

31 серпня стало відомо, що Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідне для збирання врожаю. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями. 

4 вересня виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд розповів, що ціновий ліміт на російську нафту продовжує працювати та знижувати доходи Москви.

6 вересня Reuters з посиланням на власні джерела писав, що країни Групи семи та союзники відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша її частина торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту.  

Економіка
Росія
Індія
Німеччина
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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