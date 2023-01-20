Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"З приводу новин про новий наступ російської армії, то тут потрібно слідкувати за інформацією від Генштабу ЗСУ. Саме у Генштабі повідомляють про те, що окрім Бахмутського напрямку, бойові дії також активізувались в Запорізькій області. Тобто за офіційною інформацією росіяни вже розпочали наступ. Він поки безрезультатний і матимемо надію, що таким і залишиться", - пояснив Левін.

Військовий аналітик переконаний, що Росія не має ресурсу для поновлення наступу на територію України

"Якщо ж ми говоримо про масштабні наступальні дії РФ, про які останні тижні так часто повідомляють у ЗМІ, то це ні що інше, як вкиди Кремля. В цих новинах вже говорять про захоплення Львова та облогу Одеси. Всього цього не буде. З 300 тис. росіян, яких вони мобілізувати, вони змогли зібрати лише 250 тис. Цієї цифри вистачить лише, щоб поповнення втрат на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно хоч якісь втримати ці території й все. Про великий наступ не може йти й мови", - додав він.

15 січня керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявив, що російські інтервенти готуються до наступу на Запорізькому напрямку

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