Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Є інформація про те, що російські війська виводять з Нової Каховки та Каховки. Ця інформація не відповідає дійсності. Росіяни в цих населених пунктах продовжують дислокуватись та будують спостережні пункти. Кількість російських військових зменшилась, проте на відстані 20-30 км від цих населених пунктів знаходяться основні сили противника, які вони можуть підтягнути у разі активних бойових дій", - розповів Хлань.

Депутат Херсонської облради додав, що росіяни посилюють тиск та на цивільне населення тимчасово окупованих територій України.

"Зараз також зʼявляється інформація, що на лівому березі Дніпра росіяни отримали підсилення. Проте це не кадрові російські військові. В основному на цей напрямок Росія перекидає службовців ОМОН та ФСБ. Я так розумію, вони це роблять для того, щоб посилити тиск на цивільне населення", - додав він.