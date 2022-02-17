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Інформаційна війна проти РФ стримує агресора, але шкодить українській економіці - Резніков

17 лютого, 2022 четвер
11:18
війна з Росією Олексій Резніков

За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова, інформаційна війна проти Росії допомагає у стримуванні агресора, але шкодить економіці України

Про це міністр сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Так, з одного боку нам це допомагає. Ми стали отримувати приголомшливі пакети і обсяги допомоги, грошової, політичної, економічної і, найважливіше, з військово-технічної частини – це озброєння і боєприпаси. Ми отримуємо те, про що раніше і мріяти не могли. Але інформаційний перегрів і шум, яким користується, в тому числі, і наш північний недружній сьогодні сусід, чия мета - дестабілізація в нашій країні, ця поширювана паніка, - починають впливати на суспільство, і на це дуже чутливо реагують фінансові ринки", - сказав Резніков.

Він зазначив, що уряду доводиться утримувати курс гривні, пояснювати громадянам, що з економікою все добре, як і з запасами вугілля, що Україна захищена по енергетиці.

На думку міністра, в інформаційній сфері нині найбільше потрібен баланс. Також Резніков відзначив, як тільки РФ відведе свої війська від кордону України, градус почне знижуватись.

"Як тільки відбудеться реальний відхід російського контингенту від наших кордонів, як тільки вони закінчать ці свої оголошені навчання, градус почне знижуватися. Звичайно, західні ЗМІ не зможуть на це не відреагувати і будуть говорити: ось, є позитивні сигнали. Ну, а далі, звичайно ж, всі повинні повернутися на трек політико-дипломатичного спілкування, переговорів, досягнення якихось домовленостей", - сказав міністр і додав, що Кремль продовжує використовувати тактику шантажу.

  • Нагадаємо, що у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.
  • Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
  • Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
  • У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
  • У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. 
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міноборони
навчання
інформаційна війна
Відведення військ
Резніков
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