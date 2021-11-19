Інформаційні атаки й скупчення озброєння біля кордону: Резніков назвав основні фронти РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні

Про це Олексій Резніков сказав під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, передає РБК-Україна.



Міністр зазначив, що Російська Федерація робить інформаційні атаки та провокації, щоб "розсіювати паніку і дестабілізувати ситуацію не тільки в Україні, а і в Європі".



"Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.



Він додав, що також є ще один фронт - дипломатичний.



"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - наголосив Резніков.



Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

2 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що публікації про нібито стягування російських військ до кордону України - це "свідома дезінформація".

4 листопада у Міноборони попередили, що військове загострення на кордоні з Росією може бути у грудні-січні.

У четвер, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО поки не стоїть на порядку денному.