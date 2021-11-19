Інформаційні атаки й скупчення озброєння біля кордону: Резніков назвав основні фронти РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав кілька фронтів, через які Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні
Про це Олексій Резніков сказав під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, передає РБК-Україна.
Міністр зазначив, що Російська Федерація робить інформаційні атаки та провокації, щоб "розсіювати паніку і дестабілізувати ситуацію не тільки в Україні, а і в Європі".
"Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.
Він додав, що також є ще один фронт - дипломатичний.
"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - наголосив Резніков.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 2 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що публікації про нібито стягування російських військ до кордону України - це "свідома дезінформація".
- 4 листопада у Міноборони попередили, що військове загострення на кордоні з Росією може бути у грудні-січні.
- У четвер, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
- Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО поки не стоїть на порядку денному.
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