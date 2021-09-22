Клуб УПЛ сенсаційно програв "ЛНЗ Черкаси" з другої ліги в Кубку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Інгулець", на правах клубу УПЛ, першим вийшов вперед вже на 19-й хвилині матчу. Відзначився Михайло Плохотнюк. "ЛНЗ Черкаси" зуміли відповісти на пропущений м'яч наприкінці першого тайму, забив Денис Долинський.



На 88-й хвилині "Інгулець" залишився у меншості, був вилучений Хеннос Асмелаш. Цим скористався клуб другої ліги. За "ЛНЗ Черкаси" переможний м'яч забив Андрій Сторчоус.



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1

Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19

Вилучення: Асмелаш, 88

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