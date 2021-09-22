Клуб УПЛ сенсаційно програв "ЛНЗ Черкаси" з другої ліги в Кубку України
Друголіговий "ЛНЗ Черкаси" обіграв "Інгулець" у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Інгулець", на правах клубу УПЛ, першим вийшов вперед вже на 19-й хвилині матчу. Відзначився Михайло Плохотнюк. "ЛНЗ Черкаси" зуміли відповісти на пропущений м'яч наприкінці першого тайму, забив Денис Долинський.
На 88-й хвилині "Інгулець" залишився у меншості, був вилучений Хеннос Асмелаш. Цим скористався клуб другої ліги. За "ЛНЗ Черкаси" переможний м'яч забив Андрій Сторчоус.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
22 вересня
"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1
Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19
Вилучення: Асмелаш, 88
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
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