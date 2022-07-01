Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Видання повідомляє, що у п'ятницю, 1 липня, про подачу апеляції до суду повідомила адвокат марокканця Брагіма Саадуна Олена Весніна.

Раніше скаргу подала Юлія Церковнікова - адвокат підданого Великої Британії Шона Піннера, також засудженого до страти за участь у бойових діях у складі українських збройних формувань як найманець. Вирок був оскаржений з проханням пом'якшити йому покарання до довічного позбавлення волі.

Ще один британець, засуджений до смертної кари судом Ейден Аслін ще не подав апеляцію.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

1 липня слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України.

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