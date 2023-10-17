Інструктори ПВК Вагнера поїхали в Сирію тренувати бойовиків Хезболли, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що навчання Хезболли відбуватиметься на сирійських залегендованих військових базах.

Як пояснюють у ЦНС, основне завдання вагнерівців - передати досвід ведення бойових дій в Україні, зокрема навчити вести штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами.

Наразі бойовики Хезболли ведуть бойові дії проти Ізраїлю разом з терористами ХАМАСу. Останні на початку місяця здійснили напад на Ізраїль, підготовку до нападу здійснювали зокрема інструктори Вагнера.

"Відтак можна говорити про систематичну підтримку РФ через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", - наголошують у Центрі нацспротиву.