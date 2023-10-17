Інструктори ПВК Вагнера поїхали в Сирію тренувати бойовиків Хезболли, - ЦНС
Інструкторів російської ПВК Вагнера відправили з Білорусі у Сирію для участі у тренуванні бойовиків ліванського терористичного угруповання "Хезболла"
Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що навчання Хезболли відбуватиметься на сирійських залегендованих військових базах.
Як пояснюють у ЦНС, основне завдання вагнерівців - передати досвід ведення бойових дій в Україні, зокрема навчити вести штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами.
Наразі бойовики Хезболли ведуть бойові дії проти Ізраїлю разом з терористами ХАМАСу. Останні на початку місяця здійснили напад на Ізраїль, підготовку до нападу здійснювали зокрема інструктори Вагнера.
"Відтак можна говорити про систематичну підтримку РФ через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- 8 жовтня бойовики ліванської військово-політичної організації Хезболла обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю.
- Також напередодні заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що Ірану потрібно воювати чужими руками, тому він підтягує до активних бойових дій угруповання шиїтів з Афганістану та Пакистану, продовжуючи тягнути у війну Хезболлу.
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