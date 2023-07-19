Про це в ефірі Еспресо заявив т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич.

"Ми відчуваємо те, що бої ідуть більш інтенсивно. Це відчувається по звуку, який йде з напрямку Дворічанської громади, де здійснюються штурмові дії окупаційними військами. Спілкуємось з військовими - сили і засоби є, як і можливості стримувати ці атаки, які тривають останній тиждень. Нас запевняють, що ситуація контрольована - важко, але ситуація контролюється", - сказав він.

Канашевич вважає, що обстріли - це певний елемент залякування.

"Обстрілів Куп'янська протягом місяця майже не було. Останні два-три обстріли поновилися і ми відчуваємо те саме, що було восени минулого року після деокупації", - підсумував очільник РВА.