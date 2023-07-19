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Ексклюзив

Інтенсивність обстрілів зросла, але військова ситуація контрольована, - очільник Куп'янської РВА

19 липня, 2023 середа
11:05
Війна з Росією Карта. Луганщина. Харківщина. (Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Лиман) 14\07\23

Військові мають можливості, щоб відбивати атаку росіян на Куп'янському напрямку - відповідні сили та засоби є. Ситуація залишається контрольованою

Про це в ефірі Еспресо заявив т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич.

"Ми відчуваємо те, що бої ідуть більш інтенсивно. Це відчувається по звуку, який йде з напрямку Дворічанської громади, де здійснюються штурмові дії окупаційними військами. Спілкуємось з військовими - сили і засоби є, як і можливості стримувати ці атаки, які тривають останній тиждень. Нас запевняють, що ситуація контрольована - важко, але ситуація контролюється", - сказав він.

Канашевич вважає, що обстріли - це певний елемент залякування.

"Обстрілів Куп'янська протягом місяця майже не було. Останні два-три обстріли поновилися і ми відчуваємо те саме, що було восени минулого року після деокупації", - підсумував очільник РВА.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. 

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. 

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно. 

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. 

російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
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