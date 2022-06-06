"Інвалідам сказали – придатні всі": мати розповіла окупанту про мобілізацію в РФ, - аудіоперехоплення
ГУР перехопило розмову матері російського солдата із сином. Жінка розповідає новини серед родичів відправлених в Україну військових, зокрема про мобілізацію та офіцерів-зрадників
Про це інформує у фейсбуці Головне управліня розвідки МОУ.
"Там від 15-ї (бригади, – ред.) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось. Жах, що відбувається", – каже мати.
Росіянка додає, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась: "Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в частині були".
Також мати розповіла новину, почуту від знайомої про російських офіцерів-зрадників: "Офіцери самі своїх здають. Але ПДВшникам найбільше всього дістається, вони в самому пеклі".
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої спеціальної військової операції 9 травня може оголосити війну в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на дані західних спецслужб заявив, що влада РФ може оголосити повноцінну війну Україні 9 травня 2022 року.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 травня заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, бо після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого постійно живе у стані загрози.
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