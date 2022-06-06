Про це інформує у фейсбуці Головне управліня розвідки МОУ.

"Там від 15-ї (бригади, – ред.) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Від 31-ї бригади 100 людей залишилось. Жах, що відбувається", – каже мати.

Росіянка додає, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, так і не відбулась: "Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в частині були".

Також мати розповіла новину, почуту від знайомої про російських офіцерів-зрадників: "Офіцери самі своїх здають. Але ПДВшникам найбільше всього дістається, вони в самому пеклі".

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