Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Між офіційним Мінськом та Тегераном ніколи не було близьких відносин. Було три спроби налагодити відносини. Вони намагалися відкривати підприємства та займатися будівництвом. Але усі відносини завершувалися скандалами та знижувалися до мінімального рівня. Через деякий час були чергові спроби налагодити стосунки", - пояснив Лукашук.

За словами журналіста, між Мінськом та Тегераном не може бути співпраці у військово-промисловому комплексі.

"В Ірані Лукашенко не сприймають, як самостійну політичну одиницю. Його сприймають, як служаку Кремля. Він приїздив до Ірану не як представник незалежної держави, а як гонець від Кремля. Іран постачає дрони до Росії, але робить це обережно. Тому, що не довіряє Росії. Іран не передає технології РФ, не передає озброєння, на кшталт ракет. До Лукашенка Іран має таку ж недовіру, як і до Кремля. Віддавати свої військові технології Лукашенку Іран не буде", - підкреслив Лукашук.

Нагадаємо, 12 березня Олександр Лукашенко розпочав дводенний візит до Ірану. Самопроголошений президент Білорусі та лідер Ірану Ебрахім Раїсі підписали дорожню карту про співпрацю між країнами.

Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ



