Іран передав росіянам 18 багаторазових "шахедів", - The Guardian
У листопаді 2022 року Іран за допомогою човнів і державної авіакомпанії таємно поставив Росії щонайменше 18 вдосконалених бойових безпілотників-бомбардувальників великої дальності
Про це інформує The Guardian.
Видання зазначає, що 18 нових безпілотників доставили в Росію після того, як російські офіцери та техніки відвідали Тегеран у листопаді 2022 року. Там їм продемонстрували всі наявні в Ірані технології.
Тоді ж 10 представників Росії, які приїхали в візитом до Ірану, обрали собі нові безпілотники. Серед них були шість дронів Mohajer-6, які здатні нести по чотири ракети "повітря-земля" та мають радіус дії близько 200 км. Також там були 12 безпілотників Shahed-191 та Shahed-129. Видання наголошує, що вони не є дронами-камікадзе, як ті, які раніше використовувала Росія. Нові 18 безпілотників призначенні для скидання бомб та повернення на базу.
За словами джерел The Guardian, більшість з нових безпілотників, які отримала Росія, таємно забрало судно Ірану з бази на узбережжі Каспійського моря. Згодом у морі їх передали військовому катеру Росії. Інші ж дрони відправляли державною авіакомпанією Ірану.
Крім того, Тегеран направив до Москви технічних спеціалістів, щоби ті допомогли ввести дрони в експлуатацію. Джерела видання поділилися, що над одним безпілотником працювали три іранських фахівці. Загалом їх було 54.
Видання додає, що виготовили безпілотники на військовому заводі в центральному місті Ісфахан. Його 28 січня обстріляли з ізраїльського дрона.
- 5 лютого стало відомо, що Росія та Іран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників.
- 6 лютого в ГУР повідомили, що російська армія може найближчим часом отримати чергову партію іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усього за контрактом передбачено постачання 1750 одиниць.
- 9 лютого в CNN повідомили, що Іран модифікував дрони-камікадзе, які він постачає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди об'єктам інфраструктури України.
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