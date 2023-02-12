Іран передав росіянам 18 багаторазових "шахедів", - The Guardian

Про це інформує The Guardian.

Видання зазначає, що 18 нових безпілотників доставили в Росію після того, як російські офіцери та техніки відвідали Тегеран у листопаді 2022 року. Там їм продемонстрували всі наявні в Ірані технології.

Тоді ж 10 представників Росії, які приїхали в візитом до Ірану, обрали собі нові безпілотники. Серед них були шість дронів Mohajer-6, які здатні нести по чотири ракети "повітря-земля" та мають радіус дії близько 200 км. Також там були 12 безпілотників Shahed-191 та Shahed-129. Видання наголошує, що вони не є дронами-камікадзе, як ті, які раніше використовувала Росія. Нові 18 безпілотників призначенні для скидання бомб та повернення на базу.

За словами джерел The Guardian, більшість з нових безпілотників, які отримала Росія, таємно забрало судно Ірану з бази на узбережжі Каспійського моря. Згодом у морі їх передали військовому катеру Росії. Інші ж дрони відправляли державною авіакомпанією Ірану.

Крім того, Тегеран направив до Москви технічних спеціалістів, щоби ті допомогли ввести дрони в експлуатацію. Джерела видання поділилися, що над одним безпілотником працювали три іранських фахівці. Загалом їх було 54.

Видання додає, що виготовили безпілотники на військовому заводі в центральному місті Ісфахан. Його 28 січня обстріляли з ізраїльського дрона.