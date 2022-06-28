Існує дуже реальна небезпека, що Росія накинеться на Європу, — міністр оборони Великої Британії

У промові в Королівському інституті об’єднаних служб Воллес сказав: "Зараз Росія є найпрямішою і нагальною загрозою для Європи та для наших союзників".

"Я серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека, що Росія накинеться на широку Європу", - заявив Воллес

Міністр оборони Великої Британії додав, що в сучасних умовах змінився характер загроз, що стоять перед Великою Британією та світом.

"Загроза зростає, є глобальною та багатовекторною. Пристав час сигналізувати про те, що дивіденди миру закінчилися, а інвестиції мають зростати, поки не стане надто пізно, щоб подолати загрозу. Слід взяти до уваги уроки, отримані в Україні. Настав час мобілізуватися, бути готовим і бути актуальним", - наголосив британський міністр.

Україна, США та Британія створюють групу для координації забезпечення ЗСУ.

28 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові.

Німеччина спільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, заявили 28 червня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

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