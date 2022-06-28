Існує дуже реальна небезпека, що Росія накинеться на Європу, — міністр оборони Великої Британії
На думку Бена Воллеса, зараз Росія є "прямою і невідкладною" загрозою для всіх країн Європи
У промові в Королівському інституті об’єднаних служб Воллес сказав: "Зараз Росія є найпрямішою і нагальною загрозою для Європи та для наших союзників".
"Я серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека, що Росія накинеться на широку Європу", - заявив Воллес
Міністр оборони Великої Британії додав, що в сучасних умовах змінився характер загроз, що стоять перед Великою Британією та світом.
"Загроза зростає, є глобальною та багатовекторною. Пристав час сигналізувати про те, що дивіденди миру закінчилися, а інвестиції мають зростати, поки не стане надто пізно, щоб подолати загрозу. Слід взяти до уваги уроки, отримані в Україні. Настав час мобілізуватися, бути готовим і бути актуальним", - наголосив британський міністр.
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