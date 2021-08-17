Іспанія буде представлена на "Кримській платформі" очільником МЗС

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перші перемовини телефоном з новопризначеним колегою.



Кулеба привітав його з призначенням і висловив переконання у тісній співпраці між країнами



Буено запевнив у підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також підтвердив, що представлятиме країну на інавгураційному саміті "Кримської платформи".



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Міністри домовилися розпочати підготовку до першого в історії візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Буено прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.

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