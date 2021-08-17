Іспанія буде представлена на "Кримській платформі" очільником МЗС
Міністр закордонних справ Мануель Альбарес Буено стане представником Іспанії на першому саміті "Кримської платформи"
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перші перемовини телефоном з новопризначеним колегою.
Кулеба привітав його з призначенням і висловив переконання у тісній співпраці між країнами
Буено запевнив у підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України.
Він також підтвердив, що представлятиме країну на інавгураційному саміті "Кримської платформи".
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Міністри домовилися розпочати підготовку до першого в історії візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.
Буено прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.
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