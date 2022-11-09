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Головна Світ Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів

Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів

9 листопада, 2022 середа
20:45
Світ

Іспанська громадська організація "Help to Ukraine" передала 20 медичних роботів для дистанційного обстеження українських пацієнтів

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Для української сфери охорони здоров'я іспанська неурядова громадська організація "Help to Ukraine" передала автівку для роботи медичних працівників та 20 медичних роботів "Homedoctor".

"З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни", - пише пресслужба.

Повідомляється, що завдяки обладнанню пацієнту швидко перевірять базові показники здоровʼя, зокрема температуру, тиск, сатурацію.

Також на новому обладнані можна зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар – оперативно отримає результати досліджень та надасть рекомендації.

"Це без перебільшення інноваційна телемедична платформа, яка вже успішно зарекомендувала себе в умовах воєнного стану, коли багато українців не мають доступу до медичної допомоги", –  зауважила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. 

  • Нагадаємо, Іспанія оперативно передає Україні 5 потужних електрогенераторів.
  • До України від уряду Іспанії направлена військова допомога. Передають батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, ракетні комплекси та гармати.  
  • 23 жовтня стало відомо, що Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії й Румунії.  

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Здоров'я
Медицина
Іспанія
допомога Україні
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