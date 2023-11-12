"Історична угода": Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Ізраїлю.

"Генеральний директор міноборони генерал-майор Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії системи David's Sling. Угода оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в заході підписання угоди взяли участь посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом, аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі та інші високопосадовці двох країн.

Фото: Міноборони Ізраїлю

Довідка: David's Sling - одна з провідних світових систем перехоплення балістичних, крилатих ракет, літаків та безпілотників. Система продемонструвала високоефективні можливості в різних умовах та складних сценаріях війни, що триває.

Система David's Sling спільно розроблена міністерством оборони Ізраїлю та Агентством протиракетної оборони США разом з основним підрядником Rafael Advanced Defen.