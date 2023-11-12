"Історична угода": Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн
У неділю, 12 листопада, Ізраїль уклав історичну угоду на 317 мільйонів євро щодо закупівлі Фінляндією систем протиповітряної оборони David's Sling (Праща Давида)
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Ізраїлю.
"Генеральний директор міноборони генерал-майор Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії системи David's Sling. Угода оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в заході підписання угоди взяли участь посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом, аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі та інші високопосадовці двох країн.
Фото: Міноборони Ізраїлю
Довідка: David's Sling - одна з провідних світових систем перехоплення балістичних, крилатих ракет, літаків та безпілотників. Система продемонструвала високоефективні можливості в різних умовах та складних сценаріях війни, що триває.
Система David's Sling спільно розроблена міністерством оборони Ізраїлю та Агентством протиракетної оборони США разом з основним підрядником Rafael Advanced Defen.
- Напередодні повідомлялося, що США нададуть Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які раніше придбали у країни.
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