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"Історична угода": Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн

12 листопада, 2023 неділя
13:55
Світ Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн

У неділю, 12 листопада, Ізраїль уклав історичну угоду на 317 мільйонів євро щодо закупівлі Фінляндією систем протиповітряної оборони David's Sling (Праща Давида)

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Ізраїлю.

"Генеральний директор міноборони генерал-майор Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії системи David's Sling. Угода оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн

Зазначається, що в заході підписання угоди взяли участь посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом, аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі та інші високопосадовці двох країн.

Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн

Фото: Міноборони Ізраїлю

Довідка: David's Sling - одна з провідних світових систем перехоплення балістичних, крилатих ракет, літаків та безпілотників.  Система продемонструвала високоефективні можливості в різних умовах та складних сценаріях війни, що триває.

Система David's Sling спільно розроблена міністерством оборони Ізраїлю та Агентством протиракетної оборони США разом з основним підрядником Rafael Advanced Defen.

  • Напередодні повідомлялося, що США нададуть Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які раніше придбали у країни.
Ізраїль
ППО
Фінляндія
Військові новини
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