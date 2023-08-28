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ISW: Міноборони РФ, ймовірно, більше зацікавлене у розформуванні ПВК Вагнера, ніж Путін

28 серпня, 2023 понедiлок
06:23
Війна з Росією ПВК Вагнера

Західні аналітики припускають, що міністерство оборони Росії може бути більше зацікавленим у розформуванні ПВК Вагнера, ніж президент РФ Путін

Про це йдеться у звіті від ISW.

Колишній журналіст-розслідувач російської служби ВВС Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела, повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК Вагнера на Близькому Сході та в Африці, але наказав йому не втручатися в Україну або Росію під час однієї з двох їхніх зустрічей після збройного заколоту Пригожина 24 червня.

Також Захаров додав, що міноборони Росії, з іншого боку, активізувало зусилля, щоб "задушити" Вагнера в Сирії та Африці, а Пригожин разом з керівництвом Вагнера прилетів до Москви, щоб спробувати розв'язати це питання перед його вбивством.

Захаров зазначив, що наразі доля "імперії Пригожина" - включно з його військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу і золота - на Близькому Сході й в Африці неясна. Також він додав, що третя сторона, можливо, інша російська силова структура, повинна прийняти закордонні активи Вагнера, а не доручати це МО Росії, щоб запобігти напруженню і знищенню цих активів.

Російське джерело також стверджувало, що МО РФ, можливо, поспішало з розформуванням ПВК Вагнера, тому що Кремль ще не вирішив його долю і, через те, що МО РФ хотіло бути першою організацією, яка візьме на себе контроль над залишками ПВК Вагнера.

ISW не може самостійно підтвердити правдивість цих повідомлень, але якщо вони відповідають дійсності, це може свідчити про те, що Путін не керує процесом розпуску ПВК Вагнера, а передав цю відповідальність міністерству оборони Росії. Однак сплеск цих повідомлень у російських спільнотах "воєнкорів" і опозиціонерів може також бути спробою відокремити Путіна від вбивства Пригожина і можливого розпуску ПВК Вагнера.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін.

Є кілька версій про авіатрощу:

1) літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300;

2) збили з ППО;

3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області РФ 27 серпня завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Також 27 серпня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ після авіакатастрофи, у якій загинув Євген Пригожин.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
Військові новини
Вагнергейт
Євген Пригожин
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