Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Вартість російської війни в Україні ймовірно продовжить підривати геополітичні кампанії президента Росії Володимира Путіна в усьому світі", - йдеться у звіті Інституту.

Як нагадують експерти, міністерство оборони Великої Британії 11 грудня повідомило, що Путін підписав закон про виділення понад дев’яти трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронні органи з бюджету на 2023 рік. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту Росії у 2021 році. Також міністерство оборони Британії оцінило, що витрати Росії на оборону значно зросли і становитимуть понад 30% від усього бюджету Росії на 2023 рік.

"Таким чином, Путін продовжує витрачати свій бюджет на свою війну в Україні, і йому, можливо, доведеться перестати фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії в цьому процесі", - кажуть в ISW.

Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та "операцій м'якої сили" на користь продовження затяжної війни в Україні, вважають аналітики.

Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.

"Витрати Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже 95 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою. Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м'яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат", - наголошують в Інституті.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія використає усі власні запаси снарядів до початку 2023 року.

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