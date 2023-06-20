Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває.

Щодо енергетичної ситуації у прифронтових і прикордонних регіонах, там бригади стають до роботи за відсутності безпосередньої загрози життю. Так, на Харківщині минулої доби заживили понад 10 тисяч споживачів.

"Унаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області", - розповіли в Міненерго.

За минулу добу експорту електроенергії не було, однак був незначний імпорт.