Із планового ремонту вийшов ще один блок ТЕС: ситуація в енергосистемі України станом на 20 червня
Із планового ремонту вийшов іще один блок ТЕС, що додало енергосистемі України 100 МВт потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває.
Щодо енергетичної ситуації у прифронтових і прикордонних регіонах, там бригади стають до роботи за відсутності безпосередньої загрози життю. Так, на Харківщині минулої доби заживили понад 10 тисяч споживачів.
"Унаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області", - розповіли в Міненерго.
За минулу добу експорту електроенергії не було, однак був незначний імпорт.
- У Києві вранці, 20 червня, відбулося знеструмлення через аварію. Без світла були мешканці Оболонського, Подільського району і частково - Троєщини.
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