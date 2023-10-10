Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище: ціни на газ в Європі можуть зрости

Про це інформує Bloomberg.

Ізраїль наказав закрити велике газове родовище, що належить компанії Chevron Corp. у східному Середземномор'ї, посилаючись на міркування безпеки, оскільки бойові дії між ХАМАСом та ізраїльськими військовими тривають вже третій день.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, служба безпеки розпорядилася тимчасово припинити постачання природного газу з родовища Тамар", - йдеться в заяві міністерства енергетики країни.

Відкриття газових родовищ в Ізраїлі за останні два десятиліття трансформували економіку країни, і закриття родовища, розташованого приблизно в 80 кілометрах на захід від Хайфи, ставить під загрозу плани Ізраїлю стати головним регіональним постачальником. У серпні Ізраїль заявив, що буде експортувати більше газу до Єгипту з цього проекту на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом.

Частина єгипетських поставок йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським трубопровідним потокам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження обсягів подальших поставок або навіть затримок. Ціни на газ в Європі вже зросли на 14%.

"Нашим головним пріоритетом є безпека нашого персоналу, місцевого населення, навколишнього середовища і наших об'єктів", - йдеться у заяві компанії Chevron, надісланій електронною поштою. Компанія продовжує постачати газ клієнтам в Ізраїлі та регіоні з іншого великого проекту під назвою "Левіафан".

Газ на родовищі Тамар видобувається з шести свердловин, видобуток з кожної становить приблизно від 7,1 до 8,5 мільйонів кубометрів на добу, згідно з інформацією на сайті Chevron.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті". Президент Палестини Махмуд Аббас в ході війни з Ізраїлем планує візит у Росію.

У Білому домі назвали Іран співучасником атак ХАМАС на Ізраїль.