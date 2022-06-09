Ізраїль не дасть Україні "Залізний купол". Ізраїльтяни не псуватимуть відносини з Росією, - експерт Семиволос
Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що ізраїльські представники будуть регулярно відвідувати зустрічі у Рамштайні, але Україна не отримає від них військової допомоги
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ніхто нам "Залізний купол" не дасть. Я ставлю під сумнів, що Ізраїль надасть нам більше, чим він дав - це каски й бронежилети для цивільних служб. Нам можуть тільки обіцяти. Ізраїльські представники будуть регулярно відвідувати зустрічі у Рамштайні, але нічого від них ми не отримаємо", - наголосив Семиволос.
Експерт також додав, що відносини між Росією та Ізраїлем складні. Для ізраїльтян Росія продовжує представляти важливого міжнародного партнера, який впливає на ситуацію в Сирії, в Ірані та в цілому на Близькому Сході.
"На території Росії живе величезна єврейська громада. Тому ізраїльтяни не будуть псувати відносини з росіянами та не надаватиме Україні військову допомогу. Вони продають свою зброю в безліч країн. Гроші є пріоритетом, але якщо мова заходить про Україну, то на перший план виходять відносини Ізраїля з Росією", - підсумував Семиволос.
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