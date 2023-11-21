Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Угода передбачає звільнення приблизно 50 ізраїльських дітей та їхніх матерів в обмін на чотириденне припинення вогню. Обмін відбудеться у форматі 1:3, по три палестинських ув'язнених на кожного заручника.

Згідно з умовами договору, ХАМАС зобов'язався знайти решту дітей і матерів. Своєю чергою, Ізраїль погодився звільнити з ізраїльських в'язниць жінок і неповнолітніх, які брали участь в актах терору.

Крім того, очікується, що обидві сторони підтвердять надання палива і грошової допомоги в секторі Газа.

Американські чиновники висловили надію, що серед заручників, які підлягатимуть звільненню, буде 3-річна американська дівчинка.

Щодо інших заручників, котрі мають бути звільнені, зазначено, що вони є представниками кількох різних національностей, і поки що неясно, скільки представників кожної з них буде звільнено.

Згідно зі звітом, перемир'я може бути продовжено, що дозволить звільнити більше заручників. У разі досягнення тимчасового перемир'я ЦАХАЛ припинить польоти розвідувальних безпілотників над Газою протягом шести годин щодня.