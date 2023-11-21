Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
За словами високопоставлених ізраїльських чиновників, існує велика ймовірність того, що деталі угоди про звільнення заручників будуть остаточно узгоджені найближчими годинами
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Угода передбачає звільнення приблизно 50 ізраїльських дітей та їхніх матерів в обмін на чотириденне припинення вогню. Обмін відбудеться у форматі 1:3, по три палестинських ув'язнених на кожного заручника.
Згідно з умовами договору, ХАМАС зобов'язався знайти решту дітей і матерів. Своєю чергою, Ізраїль погодився звільнити з ізраїльських в'язниць жінок і неповнолітніх, які брали участь в актах терору.
Крім того, очікується, що обидві сторони підтвердять надання палива і грошової допомоги в секторі Газа.
Американські чиновники висловили надію, що серед заручників, які підлягатимуть звільненню, буде 3-річна американська дівчинка.
Щодо інших заручників, котрі мають бути звільнені, зазначено, що вони є представниками кількох різних національностей, і поки що неясно, скільки представників кожної з них буде звільнено.
Згідно зі звітом, перемир'я може бути продовжено, що дозволить звільнити більше заручників. У разі досягнення тимчасового перемир'я ЦАХАЛ припинить польоти розвідувальних безпілотників над Газою протягом шести годин щодня.
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.
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