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Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ

31 жовтня, 2023 вiвторок
07:37
Війна в Ізраїлі Дагестан. Ізраїль

Рада національної безпеки Ізраїлю закликала громадян терміново залишити Північний Кавказ і утримуватися від поїздок в цей російський регіон

Заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У ній говориться, що рівень небезпеки підвищений до максимального рівня після погрому в Дагестані, а також на тлі війни та побоювань можливих нападів, масових заворушень і проявів насильства проти ізраїльських об'єктів.

Йдеться про Республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський і Ставропольський край та місто Мінеральні Води.

Громадян Ізраїлю закликають уникати відвідування регіону, а тих, хто там перебуває - залишити якомога швидше.

Що відомо про події в Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестували проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.

Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі. Там зазначили, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй.

На нараді 30 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що до антисемітських акцій в аеропорту Махачкали нібито причетна Україна під керівництвом західних спецслужб. У Держдепі США назвали ці звинувачення абсурдом.

Світ
Росія
Палестина
Близький Схід
Сектор Гази
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