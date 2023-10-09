Ізраїль запросив у США високоточні бомби та системи ППО, - CNN

Про це пише CNN.

Зазначається, що такий запит надійшов після того, як міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що країна негайно надасть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки.

Ізраїльський чиновник заявив, що запит до США містить Joint Direct Attack Munitions, або JDAM, набір, який перетворює некеровану "тупу" бомбу на точну "розумну" зброю. Ізраїль застосував високоточні бомби для того, щоб завдавати ударів по цілях у Газі з повітря.

Крім цього, Ізраїль просить додаткові системи ППО малої дальності "Залізний купол", які перехопили безліч ракет, випущених з Гази. Але система була вражена шквалом повітряних цілей, що дозволило кільком ракетам пролетіти через територію Ізраїлю і завдати удару.

Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити додаткову допомогу і зброю, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАС.