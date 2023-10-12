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Ізраїль завдав ударів по сирійському аеропорту Алеппо та аеродрому Дамаска, - ЗМІ

12 жовтня, 2023 четвер
16:05
Світ Аеропорт Алеппо

Сирійські ЗМІ заявили, що Ізраїль вдарив по аеропорту Алеппо та аеродрому Дамаска - це два найбільших за розмірами населених пункти у країні

Про це пише The Times of Israel.

Проурядове сирійське радіо Sham FM повідомляє, що ізраїльські літаки обстріляли міжнародний аеропорт Дамаска. За даними радіостанції, пізніше Ізраїль нібито завдав удару і по міжнародному аеропорту Алеппо. Зазначається, що аеропорту завдано шкоди, але постраждалих немає.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів, аби зустрітися з ізраїльськими та палестинськими лідерами.

Сирія
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
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