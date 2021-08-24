Ізраїль завдав удару по ХАМАСу у секторі Гази
Ізраїль вдарив по військовим об'єктам ургуповання ХАМАС у секторі Гази у відповідь на запущені "вогняні" кулі, через які почались пожежі
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter.
"Все літо ХАМАС запускає повітряні кулі для підпалу з Гази в Ізраїль. У відповідь на сьогоднішні атаки ХАМАСу ми завдали удару по виробництву зброї, майданчику для запуску ракет та входах у тунель у Газі", – зазначили військові.
Збройні сили Ізраїлю зазначили, що продовжать реагувати на терористичні дії.
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