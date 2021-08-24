Ізраїль завдав удару по ХАМАСу у секторі Гази

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Все літо ХАМАС запускає повітряні кулі для підпалу з Гази в Ізраїль. У відповідь на сьогоднішні атаки ХАМАСу ми завдали удару по виробництву зброї, майданчику для запуску ракет та входах у тунель у Газі", – зазначили військові.

Збройні сили Ізраїлю зазначили, що продовжать реагувати на терористичні дії.



