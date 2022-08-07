Ізраїль знешкодив ще одного лідера "Ісламського джихаду" в секторі Гази

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на начальника Оперативного управління збройних сил Ізраїлю генерал-майор Одеда Басюка.

Зазначається, що Мансур загинув внаслідок ізраїльського авіаудару по палестинському місту Рафах. Терористична група не одразу підтвердила його смерть.

Мансур був колегою на півдні Гази Тайсіра Джабарі, командира терористичного угруповання у північній частині Гази. Джабарі ж був вбитий внаслідок ізраїльського авіаудару у п'ятницю.

Ізраїльський генерал-майор Одед Басюк заявив, що, згідно з "усією доступною інформацією", Ізраїль наразі вбив усе керівництво "Ісламського джихаду". За його словами, "ця організація намагалася вчинити смертоносний напад на громадян Ізраїлю та солдатів ЦАХАЛ, запустивши протитанкову керовану ракету, щоб убити мирних жителів і солдатів".

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Газа, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". У той же день стало відомо, що Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду". Наступного дня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.

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