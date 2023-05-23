Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як "плавучих баз терористів"
Міністр оборон Ізраїлю Йоав Галант звинуватив Корпус вартових ісламської революції в Ірані у перетворенні комерційних цивільних кораблів на "плавучі бази терористів"
Про це пише Reuters.
Він заявив, що Іран перетворює комерційні кораблі на платформи для запуску ракет, безпілотників і для командос, метою чого є поширення підпільного військово-морського впливу Тегерана далеко за межі Перської затоки.
Заява на безпековому форумі в Герцлії прозвучала на тлі нового загострення напруженості між регіональними противниками через ядерну програму Ірану та підтримку палестинських і ліванських бойовиків.
Галант показав зображення шести нібито перепрофільованих іранських суден, п'ять із яких він назвав "плавучими терористичними базами". Він додав, що одне з таких суден нещодавно помітили на шляху до Аденської затоки.
"Це прямо випливає з морського тероризму, який Іран навʼязує в Перській затоці та Аравійському морі. Він працює над розширенням своєї діяльності також на Індійський океан, а пізніше - на Червоне та Середземне моря", - сказав міністр.
Протягом останніх двох років Іран та Ізраїль обмінювалися звинуваченнями за серії атак на кораблі в Перській затоці.
- У лютому Іран "шахедами" атакував ізраїльський нафтовий танкер в Аравійському морі.
- Згодом військово-морські сили Ірану захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці.
- Вже у травні стало відомо, що американські військові планують працювати над зміцненням обороноздатності в регіоні Перської затоки після захоплення Іраном комерційних суден і переслідувань в останні місяці.
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