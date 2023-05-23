Про це пише Reuters.

Він заявив, що Іран перетворює комерційні кораблі на платформи для запуску ракет, безпілотників і для командос, метою чого є поширення підпільного військово-морського впливу Тегерана далеко за межі Перської затоки.

Заява на безпековому форумі в Герцлії прозвучала на тлі нового загострення напруженості між регіональними противниками через ядерну програму Ірану та підтримку палестинських і ліванських бойовиків.

Галант показав зображення шести нібито перепрофільованих іранських суден, п'ять із яких він назвав "плавучими терористичними базами". Він додав, що одне з таких суден нещодавно помітили на шляху до Аденської затоки.

"Це прямо випливає з морського тероризму, який Іран навʼязує в Перській затоці та Аравійському морі. Він працює над розширенням своєї діяльності також на Індійський океан, а пізніше - на Червоне та Середземне моря", - сказав міністр.

Протягом останніх двох років Іран та Ізраїль обмінювалися звинуваченнями за серії атак на кораблі в Перській затоці.