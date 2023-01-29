Ізраїльська поліція опечатала будинок нападника на синагогу в Єрусалимі

Про це повідомляє видання AP.

Стало відомо, що згідно з рішенням уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, правоохоронці встановили й заварили металеві пластини на вікнах і вхідних дверях будинку палестинця.

Виступаючи перед членами кабінету міністрів у неділю вранці, Нетаньяху заявив, що "ми опечатали будинок терориста, який здійснив жахливий напад в Єрусалимі, і його будинок буде знесено".

"Ми не прагнемо ескалації, але ми готові до будь-якого сценарію. Наша відповідь тероризму - це важка рука і сильна, швидка і точна відповідь", - сказав він.

Поліція зокрема повідомила, що нападник, ідентифікований як 21-річний житель Східного Єрусалиму, був убитий в перестрілці з офіцерами після втечі з місця події в переважно ультраортодоксальному східному єрусалимському поселенні Неве Яаков.

Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення.

Посольство України в Державі Ізраїль повідомило, що внаслідок теракту в Єрусалимі загинула громадянка України.

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