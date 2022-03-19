Ізраїльське суспільство на відміну від влади активно доєднується до прийняття біженців, – українська журналістка в Ізраїлі
Уляна Дрючкова переконана, що офіційна позиція Ізраїлю щодо біженців з України є несправедливою
"Багато самих ізраїльтян доєднується до вихідців з України, діаспори, щоб допомагати українським біженцям", – наголосила вона в етері Espreso.TV.
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Журналістка додала: "Зараз в Ізраїля є дві позиції: офіційна та громадянська. В суспільства позиція чітка: з першого дня війни всі допомагають, збирають багато гуманітарної допомоги. Щодо офіційної позиції Ізраїлю – вона дуже вражає, ми з цим боремось. Зараз українців впускають в Ізраїль, але з "боями". Важче тим, хто не має тут родичів. Проте більшість біженців змушені адвокати, волонтери відвойовувати".
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- Нагадаємо, до Ізраїлю не пустять лише тих, хто раніше порушував візовий режим, решті в'їзд дозволять, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
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