Ізраїльський посол заявив, що допомоги Україні більше, аніж про неї відомо
Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор підтвердив підтримку Ізраїлю у війні Росії проти України: він пояснив, чому громадськість знає менше про обсяги допомоги
Про це посол Ізраїлю в Німеччині заявив в інтерв'ю для WAZ.
Рон Просор ствердив, що Ізраїль допомагає Києву "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо". Він пояснив це присутністю росіян у Сирії та наявністю в Росії великої громади євреїв:
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні".
- 13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.
- 18 січня міністр оборони Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, зокрема щодо нарощування гуманітарної допомоги нашій країні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе