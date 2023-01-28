Ізраїльський посол заявив, що допомоги Україні більше, аніж про неї відомо

Про це посол Ізраїлю в Німеччині заявив в інтерв'ю для WAZ.

Рон Просор ствердив, що Ізраїль допомагає Києву "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо". Він пояснив це присутністю росіян у Сирії та наявністю в Росії великої громади євреїв:

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні".

13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.

18 січня міністр оборони Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, зокрема щодо нарощування гуманітарної допомоги нашій країні.

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