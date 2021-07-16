Кабмін не має намірів скорочувати застосування української мови, - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Раді, передає Еспресо.TV.



"Уряд не планує скорочення функціонування української мови, згідно з чинним законодавством", - сказав він.



Очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що проект державної програми сприяння опануванню українською мовою перебуває на розгляді Кабінету міністрів.

Нагадаємо, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону

Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький наголошував, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.

14 липня заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон.

Бюджетний комітет відхилив правку нардепа-”слуги” Максима Бужанського до змін у бюджет, яка нівелює мовний закон, це була остання така правка.