Кабмін не має намірів скорочувати застосування української мови, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд не планує рішень щодо скорочення функціонування державної мови
Про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Раді, передає Еспресо.TV.
"Уряд не планує скорочення функціонування української мови, згідно з чинним законодавством", - сказав він.
Очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що проект державної програми сприяння опануванню українською мовою перебуває на розгляді Кабінету міністрів.
- Нагадаємо, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону
- Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький наголошував, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.
- 14 липня заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелюють мовний закон.
- Бюджетний комітет відхилив правку нардепа-”слуги” Максима Бужанського до змін у бюджет, яка нівелює мовний закон, це була остання така правка.
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