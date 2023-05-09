Кабмін розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури
У вівторок, 9 травня, на засіданні Кабінет Міністрів України вніс до переліку об'єктів критичної інфраструктури виробників ветеринарних препаратів та елеватори
Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд розширив список важливої інфраструктури в країні.
"Внесено зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 №1109 "Деякі питання обʼєктів критичної інфраструктури", шляхом доповнення позиції "Харчова промисловість та агропромисловий комплекс" у графі "Тип основної послуги" новими абзацами "виробництво ветеринарних препаратів" та "експлуатація елеваторів", - написав Мельничук.
- Нагадаємо, протягом 2023 року Японія планує надати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки, яка піде, зокрема, на соціальні та гуманітарні видатки.
- Об'єкти критичної інфраструктури залишаться мішенню для РФ, насамперед нафтопереробні та підприємства оборонно-промислового комплексу.
- Україна отримає від Японії грант на суму $400 млн за програмою екстреного відновлення критичної інфраструктури.
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