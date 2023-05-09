Кабмін розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури

Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд розширив список важливої інфраструктури в країні.

"Внесено зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 №1109 "Деякі питання обʼєктів критичної інфраструктури", шляхом доповнення позиції "Харчова промисловість та агропромисловий комплекс" у графі "Тип основної послуги" новими абзацами "виробництво ветеринарних препаратів" та "експлуатація елеваторів", - написав Мельничук.