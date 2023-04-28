Кабмін звільнив голову Держлісагентства Болоховця
28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів та заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Про це інформує пресслужба відомства.
У п'ятницю на засіданні КМУ ухвалив розпорядження про звільнення Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.
Також заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергія Тихонова знято з посади.
Водночас Кабмін призначив Андрія Тимчука першим заступником очільника Державного агентства з управління зоною відчуження.
Посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань європейської інтеграції обійняв Сергій Боєв.
Довідково. Юрій Болоховець був начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства червень - липень 2020 року, а від липня до лютого 2021 заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України.
18 лютого 2021 його обрали головою Державного агентства лісових ресурсів України, 3 листопада 2021 року Болоховця переобрали на цю ж посаду.
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