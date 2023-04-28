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Кабмін звільнив голову Держлісагентства Болоховця

28 квітня, 2023 п'ятниця
15:19
Суспільство кабмін

28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів та заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Про це інформує пресслужба відомства.

У п'ятницю на засіданні КМУ ухвалив розпорядження про звільнення Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.

Також заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергія Тихонова знято з посади.

Водночас Кабмін призначив Андрія Тимчука першим заступником очільника Державного агентства з управління зоною відчуження.

Посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань європейської інтеграції обійняв Сергій Боєв.

Довідково. Юрій Болоховець був начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства червень - липень 2020 року, а від липня до лютого 2021 заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України.

18 лютого 2021 його обрали головою Державного агентства лісових ресурсів України3 листопада 2021 року Болоховця переобрали на цю ж посаду.

  • Також Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час засідання 30 березня.  
  • 4 квітня КМБ затвердив кадрові зміни у декількох міністерствах, зокрема в МОН і Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.
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