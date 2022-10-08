Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Треба знати ставлення російських військових до Кадирова – вони ненавиділи його завжди. Адже Путін програв Кадирову війну, тому виплачує величезну данину. І Кадиров кожною своєю заявою підкреслює, що він не якийсь там очільник суб’єкта федерації, а він керівник незалежної держави, яка перебуває в особистій унії з Путіним. Тобто, тільки ця особиста унія його пов’язує з РФ", - зазначив політолог.



Андрій Піонтковський пояснив, що Кадиров грає у складну гру, бо розуміє, що Путіна після поразки буде відсторонено від влади. Всі силовики, від ФСБ до військових, ненавидять Кадирова, тому що вони не погодилися з результатом війни, коли Путін почав виплачувати данину, тому вони і накинуться на Кадирова.



"Отже, доведеться знову боронити незалежність Ічкерії, як він називає Чеченську державу. Тому Кадиров і підкреслює свою незалежність, до того ж працює на чеченську аудиторію, демонструючи, що "я сильний" і "я тут диктую росіянам". Він вже перебуває в постпутінській Росії, яка почне розпадатися. Хоча розпадатися нічому, бо Чечня ніколи не була частиною Росії, це просто особиста домовленість Кадирова з Путіним, яка вже завершується. А конфлікт, між військовими з одного боку й злочинцем Пригожиним і Кадировим з іншого, буде неминучим. Хоча "друга армія світу" виявилася безпорадною перед українською армією, але, запевняю вас, у них виявиться достатньо сил, щоб відігратися на арміях Кадирова та Пригожина", - зауважив Піонтковський.

1 жовтня очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна

5 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновок, що російський диктатор Володимир Путін не наважився покарати Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина за критику міноборони РФ, оскільки боїться втратити їхню підтримку

8 жовтня британська розвідка зазнаичла, що критика Кадирова та Пригожина на адресу міноборони РФ може перекинутися на очільників Кремля

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