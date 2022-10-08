Кадиров вже перебуває у постпутінській Росії, його домовленості з Путіним завершуються, - Піонтковський
Знаковий політолог Андрій Піонтковський переконаний, що всі силовики РФ ненавидять Кадирова, тому після поразки Путіна вони накинуться на Кадирова, якому доведеться знову боронити незалежність Ічкерії, як він називає Чеченську державу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Треба знати ставлення російських військових до Кадирова – вони ненавиділи його завжди. Адже Путін програв Кадирову війну, тому виплачує величезну данину. І Кадиров кожною своєю заявою підкреслює, що він не якийсь там очільник суб’єкта федерації, а він керівник незалежної держави, яка перебуває в особистій унії з Путіним. Тобто, тільки ця особиста унія його пов’язує з РФ", - зазначив політолог.
Андрій Піонтковський пояснив, що Кадиров грає у складну гру, бо розуміє, що Путіна після поразки буде відсторонено від влади. Всі силовики, від ФСБ до військових, ненавидять Кадирова, тому що вони не погодилися з результатом війни, коли Путін почав виплачувати данину, тому вони і накинуться на Кадирова.
"Отже, доведеться знову боронити незалежність Ічкерії, як він називає Чеченську державу. Тому Кадиров і підкреслює свою незалежність, до того ж працює на чеченську аудиторію, демонструючи, що "я сильний" і "я тут диктую росіянам". Він вже перебуває в постпутінській Росії, яка почне розпадатися. Хоча розпадатися нічому, бо Чечня ніколи не була частиною Росії, це просто особиста домовленість Кадирова з Путіним, яка вже завершується. А конфлікт, між військовими з одного боку й злочинцем Пригожиним і Кадировим з іншого, буде неминучим. Хоча "друга армія світу" виявилася безпорадною перед українською армією, але, запевняю вас, у них виявиться достатньо сил, щоб відігратися на арміях Кадирова та Пригожина", - зауважив Піонтковський.
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