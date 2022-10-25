Кадиров заявив, що "спецоперація" обернулась війною вже на території Росії

Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав у свій телеграм-канал 13-хвилинне голосове повідомлення, основні тези з якого подала російська служба ВВС.

"Раніше ми говорили, що ми проводимо спеціальну військову операцію на території України, але вже війна, вже війна йде на нашій території".

Кадиров пізніше кілька разів повертається до цієї думки і наполягає, що те, що відбувається, слід називати війною, всупереч вимогам Роскомнагляду.

"Я дуже незадоволений цим". Кадиров, як і раніше, закликає до подальшої ескалації. Він бездоказово говорить про удари України по "російській" (судячи по контексту – окупованій українській) території і продовжує: "Ми так відповідаємо, по-моєму слабо відповідаємо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий обрій".

Кадиров вважає, що Захід вичерпав можливості допомоги Україні: "Великого гіршого не буде. Європа не має сил", - вважає він.

Кадиров раніше заявляв, що у Чечні "часткової мобілізації" не буде, оскільки республіка перевиконала план чисельності добровольців. Але тепер він вважає, що народи Північного Кавказу мають набагато активніше постачати рекрутів до армії, не виключаючи і чеченців. "Я дивуюсь, що навіть чеченці, стільки воюють там добровольців, але все-таки це мало! Нас майже мільйон шістсот тисяч. З них хоч би 300 тисяч, 400 тисяч" - журиться Кадиров.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

А російський опозиційний політик Марк Фейгін пояснює, що Путіну потрібен власний клан, як противага ФСБ. ПВК Вагнера Євгена Пригожина та підрозділи очільника Чечні Рамзана Кадирова є особистою охороною президента РФ Володимира Путіна. Цілком імовірно, що вони вже підшуковують нову кандидатуру на міністра оборони РФ

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