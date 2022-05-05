Кадировці приховують свої щоденні втрати на війні в Україні, – російське видання
Російські журналісти стверджують, що підрозділи глави Чечні Рамзану Кадирову щодня зазнають великих втрат, утім це приховують
Про це пише Українська правда із посиланням на російське видання.
Справжні втрати армія РФ на війні з Україною влада приховує, зокрема і силовиками Кадирова.
Джерело на яке посилається видання, причетне до транспортування тіл чеченців, підтверджує, що підрозділи щодня зазнають втрат, окрім загиблих є поранені.
У той час в соцмережах кадировці створюю образ чи не найуспішніших підрозділів. Цим керує депутат Держдуми Росії Адам Делімханов.
"Делімханов особисто комунікує з командирами формувань так званих "ДНР" і "ЛНР", забезпечує надходження добровольців (не лише з Чечні) в російські підрозділи на території України, тиловим забезпеченням насамперед кадировців, а також займається інформаційним супроводом діяльності Кадирова", – йдеться у повідомленні.
Охочим воювати в Україні обіцяють значні виплати відразу готівкою, розповідають родичі загиблих чеченців.
Сьогодні, 5 травня, у телеграм Кадиров поширив відео, на якому начебто підтверджують виплату 300 тисяч рублів добровольцям перед перекиданням в Україну, забезпечують проживанням, спорядження та харчуванням.
"Крім Делімханова, до інформаційної роботи активно залучений міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв, який організовує приїзд російських пропагандистів, блогерів, а також іноземців до місць дислокації кадировців, які знімають відео про нібито вправність у веденні бою", – додають у матеріалі.
- 3 квітня повідомили про загибель командира кадировців Руслана Азізова. А Руслан Геремеев "зліг" вже через три дні після того, як було оголошено про його появу в Маріуполі.
- Міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що найманців Рамзана Кадирова, яких захисники України будуть знищувати, починаючи з 20 березня 2022 року, в межах Дніпропетровської області, ховатимуть за особливою процедурою.
- У березні режим Кадирова здійснював новий набір найманців з-поміж мешканців Чечні для участі у бойових діях проти України.
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