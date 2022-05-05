Кадировці приховують свої щоденні втрати на війні в Україні, – російське видання

Про це пише Українська правда із посиланням на російське видання.



Справжні втрати армія РФ на війні з Україною влада приховує, зокрема і силовиками Кадирова.



Джерело на яке посилається видання, причетне до транспортування тіл чеченців, підтверджує, що підрозділи щодня зазнають втрат, окрім загиблих є поранені.



У той час в соцмережах кадировці створюю образ чи не найуспішніших підрозділів. Цим керує депутат Держдуми Росії Адам Делімханов.



"Делімханов особисто комунікує з командирами формувань так званих "ДНР" і "ЛНР", забезпечує надходження добровольців (не лише з Чечні) в російські підрозділи на території України, тиловим забезпеченням насамперед кадировців, а також займається інформаційним супроводом діяльності Кадирова", – йдеться у повідомленні.



Охочим воювати в Україні обіцяють значні виплати відразу готівкою, розповідають родичі загиблих чеченців.



Сьогодні, 5 травня, у телеграм Кадиров поширив відео, на якому начебто підтверджують виплату 300 тисяч рублів добровольцям перед перекиданням в Україну, забезпечують проживанням, спорядження та харчуванням.



"Крім Делімханова, до інформаційної роботи активно залучений міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв, який організовує приїзд російських пропагандистів, блогерів, а також іноземців до місць дислокації кадировців, які знімають відео про нібито вправність у веденні бою", – додають у матеріалі.

3 квітня повідомили про загибель командира кадировців Руслана Азізова. А Руслан Геремеев "зліг" вже через три дні після того, як було оголошено про його появу в Маріуполі.

Міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що найманців Рамзана Кадирова, яких захисники України будуть знищувати, починаючи з 20 березня 2022 року, в межах Дніпропетровської області, ховатимуть за особливою процедурою.

У березні режим Кадирова здійснював новий набір найманців з-поміж мешканців Чечні для участі у бойових діях проти України.