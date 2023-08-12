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Каліфорнійські вогнеборці використовують ШІ, щоб фіксувати лісові пожежі

12 серпня, 2023 субота
15:18
Технології лісові пожежі в Іспанії

Каліфорнійські пожежники використовують штучний інтелект для виявлення лісових пожеж: для цього задіяли понад тисячу камер, які розташовані по усій Каліфорнії

Про це інформує Reuters

Зазначається, що відео з 1038 камер, які здатні обертатися на 360 градусів за командою віддалених операторів, передається у систему, яка сповіщає служби швидкого реагування. Камери встановили різні державні установи та енергетичні компанії по усій Каліфорнії.

Як приклад, наводять програму штучного інтелекту ALERTCalifornia. Вона змогла зафіксувати пожежу, яка спалахнула о третій ночі у віддаленому, зарослому чагарниками Клівлендському національному лісі, приблизно за 80 км на схід від Сан-Дієго.

"Оскільки люди спали, а темрява приховувала дим, він міг перерости в бурхливу лісову пожежу. Але ШІ сповістив капітана пожежної охорони, який викликав близько 60 пожежників, у тому числі сім машин, два бульдозери, дві автоцистерни та дві ручні бригади. За 45 хвилин пожежа була ліквідована", -  повідомляє Cal Fire.

Програма ALERTCalifornia може також збирати довідкову інформацію, зокрема, здійснювати аерофотозйомку для кількісного визначення рослинності місця, де можуть виникнути майбутні пожежі, та картографувати поверхню Землі.

Повідомляється, що таку технологію можуть застосовувати у будь-якій точці світу. 

Довідково. ALERTCalifornia AI розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з використанням штучного інтелекту від компанії "DigitalPath".

  • На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна.
  • Станом на 12 серпня загинуло вже щонайменше 80 людей. Вогнеборці намагаються локалізувати пожежу. 
Світ
штучний інтелект
США
лісові пожежі
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