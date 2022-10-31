Канада запровадила нові санкції проти Ірану за порушення прав людини
У понеділок 31 жовтня Канада запровадила вже четвертий пакет санкцій проти Ірану, причиною яких стали ймовірні порушення прав людини у цій країні
Про це повідомляє Reuters.
Останні санкції стосуються чотирьох осіб та двох організацій, зокрема вони включать високопосадовців і правоохоронні сили Ірану, яких Канада звинуватила в участі у придушенні й арешті неозброєних протестувальників.
"Іранський народ, зокрема жінки і молодь, ризикує своїм життям, оскільки надто довго терпів режим, який пригнічував і порушував їхні права, – зазначила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі і додала: – Канада продовжить підтримувати іранський народ, який сміливо вимагає кращого майбутнього".
- Нагадаємо, 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.
- 22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.
- 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.
- 25 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які зараз охопили більшість із 31 провінції Ірану.
- 3 жовтня верховний лідер Ірану аятола Хаменеї порушив мовчання щодо протестів, аби звинуватити США та Ізраїль у їхній організації.
- 20 жовтня Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів.
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