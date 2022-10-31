Канада запровадила нові санкції проти Ірану за порушення прав людини

Про це повідомляє Reuters.

Останні санкції стосуються чотирьох осіб та двох організацій, зокрема вони включать високопосадовців і правоохоронні сили Ірану, яких Канада звинуватила в участі у придушенні й арешті неозброєних протестувальників.

"Іранський народ, зокрема жінки і молодь, ризикує своїм життям, оскільки надто довго терпів режим, який пригнічував і порушував їхні права, – зазначила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі і додала: – Канада продовжить підтримувати іранський народ, який сміливо вимагає кращого майбутнього".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb