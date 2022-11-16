Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.

"До санкційного переліку було внесено шість фізичних та двох юридичних осіб. Ці санкції націлені проти високопосадовців, впливових прибічників режиму та компаній, що брали участь у грубому та систематичному порушенні прав людини в Ірані, в тому числі жорстоких утисках протестувальників та шкідливих діях режиму закордоном", - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що ці санкції накладаються на високопосадовців, відомих прихильників режиму та організації, які брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, включаючи жорстоке придушення протестувальників, і "зловмисну діяльність, здійснювану режимом за кордоном".

"Дві організації зі списку мають важливе значення для поточної діяльності режиму, спрямованої на дестабілізацію міжнародного миру та безпеки, включаючи продаж зброї та направлення іранського військового персоналу для навчання та допомоги російським силам у використанні іранської зброї", - додали у МЗС Канади.

Йдеться про пов’язану із Корпусом вартових Ісламської революції виробничо-дослідну компанію "Shahed Aviation Industries", яка випускає дрони-камікадзе, що використовуються Росією для ударів по території України. Друга компанія, що потрапила під канадські санкції, - державна "Qods Aviation Industries", яка теж виробляє дрони для продажу Росії.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх нам".

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