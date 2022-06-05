Канцлер Австрії запропонував створити "європейську підготовчу зону" для інтеграції України до ЄС
Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер виступає за створення "європейської підготовчої зони" як проміжного етапу перед членством у ЄС для таких країн, як Україна та Молдова
Про це він заявив у коментарі інформагентству APA, передає Укрінформ.
"Усі наші зусилля спрямовані, насамперед, на припинення російської загарбницької війни. На цьому етапі швидке повне приєднання до Союзу все одно не може бути нагальним питанням", - заявив Нехаммер.
За його словами, потрібно "прибрати емоції з дебатів про вступ України до ЄС" і треба застосувати ті ж самі стандарти, що й до інших країн-претендентів.
"На мою думку, повний вступ України не є реалістичним", - вважає канцлер
Він запропонував створення "європейської підготовчої зони" з метою зближення зі стандартами ЄС за аналогією з Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA) та Європейською економічною зоною (EEA).
"Ми повинні створити європейську підготовчу зону, яка дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і все краще і краще адаптуватися до європейських стандартів", - заявив Нехаммер.
На думку федерального канцлера Австрії, можливе тісне та поступове співробітництво між ЄС та Україною, зокрема є можливим в таких сферах: торгівля, енергетика та кліматична політика, транспорт, наука та освіта, продовольча безпека та спільна зовнішня політика та політика безпеки, а також спільна політика безпеки та оборони ЄС, тісна координація зовнішньої та безпекової політик.
За словами канцлера, австрійські міністр закордонних справ Александр Шалленберг і міністр з питань Європи Кароліне Едтштадлер вже звернулися з пропозиціями до ЄС.
- Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані. Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський заявив, що Кіпр підтримує, щоб Україна стала кандидатом на членство в Євросоюзі уже в червні.
- Лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс на засіданні Євроради закликав країни Євросоюзу підтримати вступ Молдови, України та Грузії до ЄС.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що країни-лідери ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
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