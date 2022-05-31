Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgcom24.

"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС майже всі великі країни. Я б сказав всі, крім Італії", - зазначив Драгі.

За його словами, на сьогодні ситуація з наданням статусу є невизначеною.

"Але дати швидкий шлях для вступу України треба. І мені здається, що Єврокомісія згодна з цією точкою зору", - додав прем'єр.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані.

Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський заявив, що Кіпр підтримує, щоб Україна стала кандидатом на членство в Євросоюзі уже в червні.