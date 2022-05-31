Серед "великих" країн тільки Італія виступає за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - прем'єр Драгі
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що країни-лідери ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgcom24.
"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС майже всі великі країни. Я б сказав всі, крім Італії", - зазначив Драгі.
За його словами, на сьогодні ситуація з наданням статусу є невизначеною.
"Але дати швидкий шлях для вступу України треба. І мені здається, що Єврокомісія згодна з цією точкою зору", - додав прем'єр.
- Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі.
- Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані.
- Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський заявив, що Кіпр підтримує, щоб Україна стала кандидатом на членство в Євросоюзі уже в червні.
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