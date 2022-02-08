Капітан збірної України розповів, що відчуває через незабитий у ворота Росії пенальті

Про це повідомляє Tribuna.com.

За словами Шотурми, він наприкінці півфінального матчу чемпіонату Європи з Росією (2:3) взяв відповідальність пробити пенальті на себе на правах капітана.

"Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже – я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився два дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками – мені тепер з цим жити", - розповів Шотурма.

Він додав, що після промаху отримав не лише багато критики, але й слова підтримки.

"Мені багато писали слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими", – сказав Шотурма.

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.

Також 6 лютого у фінальному матчі Євро-2022 збірна Португалії перемогла Росію.

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