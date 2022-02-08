Капітан збірної України розповів, що відчуває через незабитий у ворота Росії пенальті
Лідер збірної України з футзалу Петро Шотурма вибачився на нереалізований пенальті у півфіналі Євро-2022 проти Росії
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами Шотурми, він наприкінці півфінального матчу чемпіонату Європи з Росією (2:3) взяв відповідальність пробити пенальті на себе на правах капітана.
"Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже – я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився два дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками – мені тепер з цим жити", - розповів Шотурма.
Він додав, що після промаху отримав не лише багато критики, але й слова підтримки.
"Мені багато писали слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими", – сказав Шотурма.
- Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.
- 6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.
- Також 6 лютого у фінальному матчі Євро-2022 збірна Португалії перемогла Росію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.66Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе