Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер у Києві на світанку Дня Києва. Керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила речниця.

При цьому, Массралі додала, що Брюссель, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.