Керівництво РФ будуть притягнуті до відповідальності: в ЄС відреагували на атаку по Дніпру та Києву
У Європейському союзі відреагували на останні російські атаки по Дніпру та Києву. Там пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво Росії
Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.
"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер у Києві на світанку Дня Києва. Керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила речниця.
При цьому, Массралі додала, що Брюссель, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.
- Станом на ранок суботи, 27 травня, пошукові роботи на місці удару по медзакладу у Дніпрі завершено: двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти. Зазначається, що троє людей, які вважалися зниклими безвісти, загинули.
- У ніч проти 28 травня під час масованого удару по Україні сили протиповітряної оборони знищили 52 з 54 ударних дронів Shahed, на Житомирщині зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.
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