Керував бойовими діями з дитсадка під Бучею: в Україні судитимуть російського генерала, який командував операцією із загарбання Києва

Про це повідомили в telegram-каналі Національної поліції України.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

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Також з’ясовано, що в березні 2022 року генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району і керував бойовими діями з будівлі захопленого загарбниками дитячого садка.

У селі Катюжанка на Київщині він вручав російським військовим державні нагороди "для підвищення їхнього морально-психологічного стану".

У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті.

12 серпня у лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.

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