Хакери атакували сайти "Суспільного"
У середу, 14 червня, хакери атакували сайти "Суспільного"
Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільного".
"Суспільне" зазнало хакерської атаки: частина наших сайтів тимчасово не працює. Ми вирішуємо проблему", - йдеться у повідомленні.
Водночас усі платформи "Суспільне Новини" працюють безперебійно
- 12 червня російські хакери здійснили DDoS-атаки на кілька державних сайтів Швейцарії.
- 14 червня хакери, пов'язані з Росією, влаштували кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту Роттердама.
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