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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Хакери отримали доступ до пошти росіянина, причетного до ударів БПЛА по Нікополю. Деталі

Хакери отримали доступ до пошти росіянина, причетного до ударів БПЛА по Нікополю. Деталі

21 вересня, 2023 четвер
11:53
Війна з Росією На фото: військовослужбовець Росгвардії Дементьєв Олександр Павлович

Група "Кібер Спротив" здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що 14 травня 2023 року російський так званий воєнкор Олег Блохін опублікував у своєму Telegram-каналі допис, який демонструє злочин, вчинений російськими окупаційними військами - удар дронами по Нікопольському заводу феросплавів. Завдяки цьому запису, українські хакери "Кібер Спротиву" змогли виявити та ідентифікувати особу, відповідальну за цей злочин.

На фото: Матеріали справи

Фото:  Центр національного спротиву

Це командир розвідувально-ударної групи БПЛА 26-го окремого загону спецпризначення, військовослужбовець Росгвардії Дементьєв Олександр Павлович.

  • Дата народження: 27 березня 1989 року;
  • номер паспорта: 4521 543816;
  • телефон: +79303833766;
  • адреса реєстрації: м. Москва, вул. Красноказарменна 9А;
  • місце фактичного проживання: м. Кострома, вул. Водяна 38/2, кв. 6. 

На фото: військовослужбовець Росгвардії Дементьєв Олександр Павлович

Фото:  Центр національного спротиву

Дементьєв не знаючи цього "здав" тактико-технічні характеристики та інструкції до нового російського комплексу РЕБ/РЕР "Вий" (Изделие-34).

На фото: Матеріали справиА також докладні плани розташування військової частини Росгвардії №6896, які він сфотографував і зберіг. Частина базується у станиці Ахметівської, Лабинського району Краснодарського краю.

На фото: Матеріали справиНа фото: Матеріали справиНа фото: Матеріали справи

В отриманому масиві даних були також звіти для певного полковника Вазікова про проведення "бойових операцій" зі знімками екрана завдаваного удару. Отже, Дементьєв визнає, що він відповідальний за бомбардування цивільного об’єкта з підвищеною екологічною небезпекою: Нікопольського заводу феросплавів 4 травня цього року, підсумовує Спротив. Зазначається, що звіт Дементьєва дослівно повторює пост Блохіна і містить оперативне відео з безпілотника, який скидає боєприпаси.

На фото: Матеріали справи

Фото:  Центр національного спротиву

"Так російські "воєнкори" і роблять свої новини. От тільки раптом ображені на життя "воєнкори" можуть взяти й злити інформацію про свої джерела", - пише ЦНС.

Також отримані документи.

На фото: Матеріали справиНа фото: Матеріали справи
На фото: Матеріали справиНа фото: Матеріали справи

Фото:  Центр національного спротиву

Знищення виробничого обладнання та енергосистем такого підприємства, як Нікопольський завод феросплавів, може спричинити велику кількість викидів токсичних речовин, що призводить до тривалого забруднення навколишнього середовища. Згідно з доповіддю Міністерства охорони довкілля, на вересень 2023 року збитки, завдані довкіллю на території України в результаті російської агресії, склали 57 мільярдів доларів. Одним з основних факторів цих збитків є руйнування виробничих потужностей: нафтопереробних заводів, трубопроводів, підприємств чорної та кольорової металургії, затоплення шахт.

  • 10 вересня українські хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків.  
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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