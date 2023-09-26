Хакери з "Кіберспротиву" отримали доступ до російського додатку для військових "Рєпєй"
Активісти "Кіберспротиву" отримали повну документацію на АСУ "Рєпєй" - російський прототип додатка для військових "Кропива"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Активісти "Кіберспротиву" отримали повну документацію на АСУ "Рєпєй" - російський прототип додатка для військових "Кропива".
Зазначається, що українська система управління тактичної ланки "Кропива" розроблена у 2014 році й дозволяє налагоджувати взаємодію між підрозділами, обмін даними та надає доступ до карти місцевості з урахуванням ландшафту.
"Підполковник росгвардії Юрій Вішняков (співробітник організаційного відділення сил спеціального призначення росгвардії) вирішив допомогти Силам оборони й надати доступ до російського аналога "Рєпєй", яке розробляє для окупантів концерн "Созвєздіє"", - йдеться у повідомленні.
Фото: Центр національного спротиву
З листування підполковника з виробниками, відомо, що ворог й не приховує – "Рєпєй" це підробка "Кропиви".
Фото: Центр національного спротиву
Ідеологія, функціональна архітектура, і навіть інтерфейс копіюють українську АСУ повністю. Є й офлайн-карти, і перемикання між шарами, і розрахунки зон видимості та обстрілу на основі 3D-моделі рельєфу.
Розробники країни-агресора не формулюють власних концепцій АСУ. Або нездатні, або військове керівництво настільки вражено українськими зразками (Кропива, Дельта, Гризельда), що відхиляє все інше вже на рівні формулювання техзавдання.
У ЦНС впевнені, що таке явище прирікає агресора на "наздоганяючу стратегію" в царині тактичних та оперативно-тактичних АСУ, в рамках якої агресор буде постійно відставати від України: поки зусилля спрямовуються на копіювання трофейних зразків, наші розробники будуть вводити в дію нові.
"Ну й наостанок, росіяни вже можуть "Рєпєй" не впроваджувати, адже підполковник Вішняков провалив це завдання й віддав Силам оборони всю документацію та доступ до програми. Дякуємо товаріщу Вішнякову за службу", - підсумували у Центрі національного спротиву.
-
Група "Кіберспротив" 21 вересня здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе