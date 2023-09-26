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Хакери з "Кіберспротиву" отримали доступ до російського додатку для військових "Рєпєй"

26 вересня, 2023 вiвторок
13:35
Війна з Росією хакер

Активісти "Кіберспротиву" отримали повну документацію на АСУ "Рєпєй" - російський прототип додатка для військових "Кропива"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти "Кіберспротиву" отримали повну документацію на АСУ "Рєпєй" - російський прототип додатка для військових "Кропива".

Зазначається, що українська система управління тактичної ланки "Кропива" розроблена у 2014 році  й дозволяє налагоджувати взаємодію між підрозділами, обмін даними та надає доступ до карти місцевості з урахуванням ландшафту.

"Підполковник росгвардії Юрій Вішняков (співробітник організаційного відділення сил спеціального призначення росгвардії) вирішив допомогти Силам оборони й надати доступ до російського аналога "Рєпєй", яке розробляє для окупантів концерн "Созвєздіє"", - йдеться у повідомленні.

Додаток "Рєпєй"

Фото: Центр національного спротиву


З листування підполковника з виробниками, відомо, що ворог й не приховує – "Рєпєй" це підробка "Кропиви".

Додаток "Рєпєй"

Фото: Центр національного спротиву


Ідеологія, функціональна архітектура, і навіть інтерфейс копіюють українську АСУ повністю. Є й офлайн-карти, і перемикання між шарами, і розрахунки зон видимості та обстрілу на основі 3D-моделі рельєфу. 

Розробники країни-агресора не формулюють власних концепцій АСУ. Або нездатні, або військове керівництво настільки вражено українськими зразками (Кропива, Дельта, Гризельда), що відхиляє все інше вже на рівні формулювання техзавдання.

У ЦНС впевнені, що таке явище прирікає агресора на "наздоганяючу стратегію" в царині тактичних та оперативно-тактичних АСУ, в рамках якої агресор буде постійно відставати від України: поки зусилля спрямовуються на копіювання трофейних зразків, наші розробники будуть вводити в дію нові.

"Ну й наостанок, росіяни вже можуть "Рєпєй" не впроваджувати, адже підполковник Вішняков провалив це завдання й віддав Силам оборони всю документацію та доступ до програми. Дякуємо товаріщу Вішнякову за службу", - підсумували у Центрі національного спротиву.

  • Група "Кіберспротив" 21 вересня здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів.

Україна
Росія
Технології
хакер
кібератаки
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