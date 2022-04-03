"Херсон - це Україна!" Херсонці вийшли на мітинг проти рашизму

Про це із посиланням на місцеву редакцію Суспільного повідомляє Еспресо.TV.



"Наразі у Херсоні проходить мітинг проти окупації. Люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон - це Україна!", - зазначається у повідомленні.



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Учасники й учасниці зібрання скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!"та "Слава воїнам ЗСУ!".



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