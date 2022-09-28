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Головна війна з Росією Херсонці пригнічені фейковими результатами "референдуму" і чекають на звільнення, - заступник голови райради Трошин
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Херсонці пригнічені фейковими результатами "референдуму" і чекають на звільнення, - заступник голови райради Трошин

28 вересня, 2022 середа
15:18
війна з Росією

Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської районної ради, повідомив, що біля Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру окупанти влаштували фейковий цирк та навезли туди людей для створення черги, начебто охочих проголосувати

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Зараз всі херсонці перебувають у важкому емоційному стані після фейкових результатів псевдореферендуму. У Херсоні працювало всього декілька виборчих дільниць замість всіх тих, які окупанти намагалися сформувати. Також завдяки нашим партизанам ми маємо повні списки членів так званих виборчих комісій, тому потрібно буде провести аналіз, з яких причин ці люди дали згоду на участь у такому дійстві", - зауважив заступник голови Херсонської районної ради.

Станіслав Трошин розповів, що біля Херсонського обласного академічного драматичного театру окупанти влаштували фейковий цирк та навезли туди людей для створення черги, начебто охочих проголосувати.

"До речі, ще до початку війни КМІС (Київський міжнародний інститут соціології – ред.) провів дослідження, скільки людей на Херсонщині хотіли б приєднання до Росії, то за варіант відповіді "категорично, не хотіли б такого приєднання" віддали голоси 89% опитаних, а згодних було 4-5 %. Адже з 24 лютого ситуація погіршилася, бо люди поживши в окупованому місті, зрозуміли, що з собою несе Росія, тому зараз таких згодних не більше 2-3%", - зазначив Трошин.

Заступник голови Херсонської райради додав, що  люди чекають на звільнення. Також мешканці Херсонщині знають про населені пункти на лінії зіткнення та у сірій зоні, які росіяни вже покинули між Херсоном та Миколаєвом, де люди залишаються у смертельній небезпеці, адже найгірше для населених пунктів починається, коли росіяни звідти йдуть і від безсилля свій гнів обвалюють на мирне населення. Але лінія фронту впевнено йде на Південь і до більшості населених пунктів, які росіяни тероризували 2-3 тижні тому, тепер вже не дістають.

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Україна
референдум
Херсон
Херсонщина
окуповані території
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